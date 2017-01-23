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奧客退貨無極限 好市多火大報案

黃姓男子拿著蘭姆酒空瓶進入好市多，偷倒了半瓶想退貨當場被逮。（記者陳建志翻攝）

2017-01-23  15:32

〔記者陳建志／台中報導〕真的是奧客！台中市一名法律系休學中的21歲黃姓男子，日前到好市多台中店購買1瓶蘭姆酒後覺得好喝，竟濫用賣場寬鬆的退貨機制，隨便裝了不明液體就想退貨，但被服務人員識破婉拒，沒想到黃男不死心，幾天後竟拿著空酒瓶進入賣場，從貨架上拿了同款蘭姆酒後，偷倒半瓶進空瓶，再拿去退貨想拿錢買1瓶新的，卻不知道怪異的舉動早被賣場人員識破報警逮人，警方搖頭感嘆黃男「知法犯法」，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

這名就讀中部某大學法律系休學中的黃姓男子，去年到好市多台中店購買1瓶標價1349元的蘭姆酒，黃男喝過後覺得好喝，先在空瓶內裝了他款酒類，以為只要裡面有酒就能退貨，不過被店員識破拒絕。

黃男不死心，幾天後竟異想天開，拿著酒瓶進入賣場，從貨架拿走一瓶全新的同款蘭姆酒後，拿到一旁打開，倒了半瓶進空瓶後，再把另外半瓶放回貨架，天真的黃男以為神不知鬼不覺，卻不知怪異的舉動早被買場人員盯上全程監控，待黃男拿著偷來的半瓶酒退貨時，立刻報警逮人。

台中市警局第4分局南屯派出所員警獲報趕到，黃男坦承偷酒，表示原本想利用賣場的退貨機制換現金，再拿錢買1瓶新酒喝，對於自己的行為感到後悔，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

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  • 台中一名法律系休學中的黃姓男子（前），日前拿著空酒瓶到好市多偷倒酒想退貨，卻被識破移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    台中一名法律系休學中的黃姓男子（前），日前拿著空酒瓶到好市多偷倒酒想退貨，卻被識破移送法辦。（記者陳建志翻攝）

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