街友持刀恐嚇檳榔西施 還在拉麵店前做這檔事
2017-01-21 08:50
〔記者洪定宏／高雄報導〕56歲裴姓街友身無分文、沿路乞討，有店家給他香菸，也有老闆娘痛責「沒看過虎霸母嗎？」後來裴男持美工刀恐嚇檳榔西施，沒付帳就取走檳榔，更在拉麵店前「便便」，惡行令人咬牙切齒，法官裁定收押。
高雄警方今天發布訊息指出，本月18日深夜11點起，接獲報案指稱，有歹徒買檳榔不付錢，還亮出美工刀恐嚇檳榔西施，特徵為披著黃色外套、身材微胖的中年男子。
警方調查發現，裴男沿路向店家索討檳榔、香菸及餐飲，鹹水雞攤老闆覺得他怪怪的，給他一包香菸，只求「不要生事就好了」，沒想到裴男順手拿走打火機，「真可惡！」
肉圓店老闆娘說：「他嘴裡說要我分肉圓給他，卻一直靠近我跟收銀台，我拿起鍋鏟重敲桌子怒嗆，『哩系不曾看過虎霸母？』他聽了就離開。」
裴男還曾拿美工刀對要進門的居民恐嚇說要搶劫，居民看他一臉邋遢，完全不以為意，直接關門不予理會，裴男也隨後離去。最噁心的是，裴男深夜在拉麵店前「便便」，店家氣到大罵沒公德心。
警方最後在公園查獲裴男，他坦承不諱，依詐欺、恐嚇、恐嚇取財等罪嫌移送法辦，法官裁定收押。
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