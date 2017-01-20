遭性侵韓女寫信還原經過 籲台警徹查車隊
〔即時新聞／綜合報導〕計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵來台觀光的韓國女大生，今日網路上流傳一封據稱是受害女生的手寫信，當中指出，許多來台遊玩的韓國女生都有類似的受害經驗，呼籲台灣檢警單位調查詹侑儒所屬的「Jerry taxi tour」車隊。
飲料味道苦 司機稱因草莓混牛奶
根據PTT鄉民Brothre23的PO文，三名女生在信中表示，她們12日上午10點與涉案司機碰面，並搭車走訪野柳、金瓜石、九份等地，要離開九份出發往士林夜市前，司機拿飲料請她們喝，當時就有人覺得味道怪，司機卻回答「草莓和牛奶混合會有一點苦味」，她們以為台灣的飲料就是這樣，也就沒再懷疑。
其中一名女生因為味道怪只喝了一口，其他兩人都昏睡過去；到士林夜市後，司機建議她自己下車去逛，稱會照顧其他兩人，她於是一個人逛夜市，但也昏昏沉沉的，記憶並不清楚；計程車回來接她後兩人還在睡，到飯店她攙扶兩人回房間，之後自己也睡著。
三人一直到13日下午5點左右才起床，懷疑飲料有問題，去超商買了同款飲料來喝發現味道不同，確信司機給的飲料下了藥。
駐台北韓國代表部 要受害女生自己報警
14日凌晨3時，她們打電話給駐台北韓國代表部，沒想到接電話的人斥責她們不該亂打緊急電話，並拒絕提供翻譯人員、要求她們先報警之後再打來。她們由於不諳中文不知如何報警，於是把事情PO在網路上，到了14日上午才有熱心人士陪她們報警，之後前往醫院驗傷、藥檢，此時韓國政府的人才出現，聲稱「有急事才這麼晚來」。
她們表示，之後在網路上詢問，發現有類似經驗的受害者很多，其他人也都是喝了飲料之後受害。他們懷疑詹侑儒並非唯一的犯人，呼籲台灣檢警調查Jerry車隊和車隊的所有司機、給予壞人處罰。另外，必須禁止他們更換電話或公司名稱之後再出來營業。
Jerry車隊日前已宣布解散，但三名女大生指出，車隊停業是假的，仍有Jerry車隊的司機在韓國通訊軟體KakaoTalk上，以「介紹同事」的方式招攬生意。
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標題：遭性侵韓女寫信還原經過 籲台警徹查車隊
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