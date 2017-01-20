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紅貴賓走失 愛狗警員幫找回

2017-01-20  16:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區陳姓婦人18日傍晚，家中飼養的5歲紅貴賓「球球」走失，家人遍尋不著都很擔心，只好到龍安派出所尋求協助，員警宋于凡是愛狗人士，能體會飼主焦急的心情，隔天利用休假日沿途調閱監視器，在龍壽街找到「球球」。

陳婦到派出所認領時，高興地抱著「球球」不放，她說，向派出所請求協助後，全家人又出動在住家周邊大街小巷找了很久未果，大家的心情都很低落，年節將近感覺更難過，幸好遇到熱心警員幫忙，把「球球」找回來一家團圓。

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  • 警員宋于凡替陳婦找回愛犬「球球」。（記者鄭淑婷翻攝）

    警員宋于凡替陳婦找回愛犬「球球」。（記者鄭淑婷翻攝）

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