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竹市警掃賭 破獲地下彩卷簽賭站

2017-01-20  13:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市警二分局接獲情資，新竹地區一處民宅內暗藏地下彩券簽賭站，經專案人員長期蒐證，見時機成熟，19日報請新竹地檢署持搜索票執行查緝，當場逮捕鍾姓男負責人，起獲傳真機15台、帳冊、簽注單一批。

警方調查，60歲鍾男涉嫌經營大型地下簽賭站，專收全國各地下陷組頭簽單，為因應下陷龐大簽注量，除利用傳統傳真機，運用網路（mail）、手機（LINE）接收簽單，還租用雲端以利下線組頭傳遞簽單及資料儲存，如同「科技簽賭站」。

警方指出，鍾男以「台灣彩卷」、「今彩539」及每週二、五開獎的「大樂透」與香港六合彩開獎號碼為依據，到處收受外簽注站組頭簽單，生意興隆，簽注站須透過電腦管理才能順利運作。

警方配合全台為期15天的「106前春節期間安全維護工作」，局長陳耀南深知賭博、毒品、槍枝腐蝕人心，上任來大力執行「掃毒、掃黑」，自去年底要求專案小組針對賭博情事布線、蒐證，19日衝破鍾男負責的簽賭站，依查扣帳冊統計，光當天簽注進出金額就達40餘萬元，保守估計該簽賭站一個月簽注進出金額超過千萬元，全案訊後依賭博罪嫌移移送法辦。

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  • 新竹市警二分局接獲情資，新竹地區一處民宅內暗藏地下彩券簽賭站。（記者王駿杰攝）

    新竹市警二分局接獲情資，新竹地區一處民宅內暗藏地下彩券簽賭站。（記者王駿杰攝）

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