性侵菲傭判刑入獄 馮滬祥服刑85天保外就醫

2017-01-19 16:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］前立委馮滬祥在93年農曆春節期間，趁家人外出性侵菲律賓籍女看護，被依強制性交罪判處3年4月徒刑定讞，馮滬祥去年10月26日入監服刑，他以膽管腫瘤疾病為由聲請保外就醫獲准，並於昨天下午離開台北監獄。

馮滬祥在入監服刑前就曾以腦中風病史、頸動脈裝有支架及膽管腫瘤為由，向負責執行的士林地檢署聲請延緩入監，士檢未同意聲請，在去年10月26日將他發監台北監獄執行，因入獄後腫瘤病情加劇，向矯正署聲請保外就醫。

矯正署指出，在審核醫院診斷證明書等資料後，認為馮滬祥的病況符合監獄行刑法及保外醫治審核參考基準規定，因此准予保外就醫，馮滬祥已於昨天下午離開北監。