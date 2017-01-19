為2000元棄屍不算殺人 判決這樣認定...

2017-01-19 13:58

〔記者黃捷／台北報導〕酒店少爺鍾子堂只為2000元債務，夥同友人余政叡酷刑拘禁男子張榮峻，再狠殺棄置汐止山區，但因張男死於橫紋肌溶解症引發的併發症，死因來自於拘禁期間，而非之後的殺人行為，士林地方法院認2者犯意各別，因此分私行拘禁致死、殺人未遂2罪，各判10年、8年徒刑，合併執行16年。

判決指出，鍾男拘禁張男時，雖將他雙手上銬，徒手或持武器痛打他，甚至以美工刀割他小腿，極盡折磨，但傷口皆不足以致死，且鍾男也帶著張男外出辦銀行帳戶，計畫將帳戶賣給詐騙集團，所得用於還債，認定當時鍾男並無殺意。

因張男遭拘禁9日仍不願配合還款，鍾男才將張男帶至汐止山區，由余男持刀砍殺他背部，推下山谷後又拿石頭猛砸他頭部，確認他不再掙扎後才離開，此行為明顯要置張男於死地，因此認定此部分有殺意。

判決引用法醫解剖報告，指張男背部刀傷未傷及內臟及動脈，頭顱也未骨折或顱內出血，判定他被棄置山谷時尚未死亡，只能以殺人未遂定罪；另他兩側腿部肌肉軟組織出血，且腎小管有肌紅蛋白團塊沉澱，符合橫紋肌溶解症狀，研判是拘禁期間傷口惡化，延誤就醫才造成死亡，因此以私刑拘禁致死定罪。