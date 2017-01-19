快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
為2000元棄屍不算殺人 判決這樣認定...
2017-01-19 13:58
〔記者黃捷／台北報導〕酒店少爺鍾子堂只為2000元債務，夥同友人余政叡酷刑拘禁男子張榮峻，再狠殺棄置汐止山區，但因張男死於橫紋肌溶解症引發的併發症，死因來自於拘禁期間，而非之後的殺人行為，士林地方法院認2者犯意各別，因此分私行拘禁致死、殺人未遂2罪，各判10年、8年徒刑，合併執行16年。
判決指出，鍾男拘禁張男時，雖將他雙手上銬，徒手或持武器痛打他，甚至以美工刀割他小腿，極盡折磨，但傷口皆不足以致死，且鍾男也帶著張男外出辦銀行帳戶，計畫將帳戶賣給詐騙集團，所得用於還債，認定當時鍾男並無殺意。
因張男遭拘禁9日仍不願配合還款，鍾男才將張男帶至汐止山區，由余男持刀砍殺他背部，推下山谷後又拿石頭猛砸他頭部，確認他不再掙扎後才離開，此行為明顯要置張男於死地，因此認定此部分有殺意。
判決引用法醫解剖報告，指張男背部刀傷未傷及內臟及動脈，頭顱也未骨折或顱內出血，判定他被棄置山谷時尚未死亡，只能以殺人未遂定罪；另他兩側腿部肌肉軟組織出血，且腎小管有肌紅蛋白團塊沉澱，符合橫紋肌溶解症狀，研判是拘禁期間傷口惡化，延誤就醫才造成死亡，因此以私刑拘禁致死定罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 世新零分老師 道歉辭職
- 中油總經理換將 劉晟熙回鍋
- 元太與TEXEN結盟 推個性化智慧化妝品包裝盒
- 年後內閣改組？ 徐國勇：沒有這回事
- 經典賽》大聯盟百勝投手壓陣 以色列15人名單公佈
- NBA》尼克衰不完 禁區二門神掛病號
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 民團：原線進行 應無重大爭議
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 三大法人賣超27億 外資賣超30億
- NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）
- 中油新總座劉晟熙上任 估今年油價持穩最高60元
- 25公頃！ 太保花海節22日開幕
- 農地變更工業區 地下廢棄物未清惹議
- 防1案建商擺爛 擬第3方把關
- 廚藝金牌團隊推年菜 這所科大教職員訂百份做公益…
- 澳網》詹謹瑋連2年首戰止步 台將男、女雙全軍覆沒
- NBA》勇士中鋒好兇狠 往魏少臉部「肘擊」...（影音）
- 「全台最有年味的地方」 傳藝宜蘭園區展新貌
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為
- 日職》本季再不開轟 陳冠宇隊友岡田幸文將創新紀錄...
- 薇薇安病逝兩個月 友人竟收到微信加好友
- 富邦盃》神全挺學弟 「打球也可把書念好」
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- 謝和弦尾牙合照林俊傑 網友竟問「怎麼吃到JJ」
- 涉詐領出席費 嘉市議員張敏琪10萬元交保
- 川普想很遠！ 2020年競選口號準備好了
- Armani黑曜岩十週年 瞄準眼周困擾
- 為獨老募年菜 還差300份
- 愛心變調！ 廠商捐1500個不良品枕頭
- NBA》痛宰騎士超爽？ 柯瑞神秘一笑：留了一些......
- 情侶在野外親熱被當成野豬 慘遭獵人射殺
- 《反歧視法》有望了！ 陳建仁允成立「人權處」
- 〈實現我的旅遊夢〉走進風景明信片─斯洛維尼亞
- 婦聯會拖延查帳 內政部下最後通牒
- 陳副總統：下午公布年金改革方案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為2000元棄屍不算殺人 判決這樣認定...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分