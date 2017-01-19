華南少東林知延跟蹤嬌妻案 爭取延後傳妻作證

2017-01-19 11:41

〔記者張文川／台北報導〕華南銀行副董事長林知延，被妻子、新光金控公主吳欣盈控告與律師和徵信業者在她車上安裝GPS定位器跟蹤她，涉妨害秘密，台北地院今開庭，林知延的律師向法官表示，吳欣盈的母親最近打給女婿林知延說，年關將近，兩夫妻針鋒相對無助解決問題，希望事緩則圓，林希望盡量延後傳喚吳欣盈到庭作證的時間，以爭取繼續談和解的空間與時間。

今天庭訊進入傳喚證人的審理程序，今傳時任新光保全特勤部長葉青田作證，說明前年9月吳欣盈懷疑被跟蹤，直到他在吳欣盈座車後保險桿內側發現GPS追蹤器的9天過程，他說，吳女座駕的司機102年9月4日向他反應發現同一部車一直出現在附近，緊咬著吳座車好幾天。

同月10日又發現這輛神秘車輛停在新光三越站前店地下車道出口旁，堵吳女座駕，

一路跟蹤到承德路，葉青田尾隨反跟蹤，後因紅燈阻斷，吳女把跟蹤車甩掉；但當晚神秘車又出現在士林吳女座駕附近，葉因此懷疑車上被裝追蹤器，同月13日安排在新光保全大樓內檢查車輛，他一趴下就看到車尾內側被裝了定位器，16日向警方報案。

庭訊時由律師詰問證人大約1個半小時，林知延全程坐在被告席未發一語，庭訊結束後，林知延面對媒體只說謝謝大家對他的關心，並向大家拜早年，未提及案情也未向妻子喊話。

雙方除了這件妨害秘密刑事官司，還有一件林知延訴請離婚的民事訴訟，雙方去年8月達成合意停止訴訟，靜待刑事案件的審理結果；林的律師向法官說，民事案還會再次聲請停止訴訟，雙方也還在討論和解，希望刑案傳喚吳欣盈作證的時程能盡量往後延，好讓雙方有續談和解的時間。法官定3月16日先傳喚同案被告、徵信業者林珮瑜作證，之後再安排吳欣盈的作證庭期。