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國民黨工闖政院潑漆飭回 黃昭順赴北檢聲援

黃昭順（左）赴北檢聲援國民黨黨工徐詩詠（右2）。（記者黃欣柏攝）

2017-01-18  20:59

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨工自救會9名成員，不滿薪水遭行政院不當黨產處理委員會凍結，今天下午衝進政院抗議，其中2名黨工涉在列為國定古蹟的政院中央大樓噴漆，今晚7點40分，涉案黨工文傳會新媒體部主任周柏吟、徐詩詠被依侮辱公署及文化資產保存法移送台北地檢署；晚上8點半，徐訊後獲飭回。

今晚8點多，徐詩詠步出北檢法警室時，趕來聲援的國民黨政策會執行長蔡正元，指示在場的國民黨黨工鼓掌。

今晚8點40分，國民黨不分區立委黃昭順，也赴北檢聲援。

2名涉案黨工今晚被移送北檢時，周柏吟表示，我們只是要薪水，批執政黨迫害勞工。至於另外7名在政院灑冥紙的黨工，則依違反廢棄物清理法及社會秩序維護法裁罰，未送複訊。

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  • 國民黨工徐詩詠（右）闖政院潑漆獲飭回，國民黨立委黃昭順（左）今晚也赴北檢聲援。（記者錢利忠攝）

    國民黨工徐詩詠（右）闖政院潑漆獲飭回，國民黨立委黃昭順（左）今晚也赴北檢聲援。（記者錢利忠攝）

  • 國民黨工徐詩詠闖政院潑漆，訊後獲飭回。（記者錢利忠攝）

    國民黨工徐詩詠闖政院潑漆，訊後獲飭回。（記者錢利忠攝）

  • 國民黨工徐詩詠闖政院潑漆，訊後獲飭回。（記者黃欣柏攝）

    國民黨工徐詩詠闖政院潑漆，訊後獲飭回。（記者黃欣柏攝）

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