檢警調查獲150公斤安毒 市值上億元、逮2人

高雄檢警調今天破獲大寮區一處鐵皮屋藏匿149公斤安非他命，市價逾億元，逮捕涉嫌走私毒品的余姓、陳姓男子。（記者黃良傑攝）

2017-01-18 15:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警調今天破獲大寮區一處鐵皮屋藏匿149公斤安非他命，市價逾億元，逮捕涉嫌走私毒品的余姓、陳姓男子，檢方懷疑毒品由漁船走私上岸，今天將2嫌依運輸毒品罪嫌送辦，並擴大追查其他運毒集團成員。

高雄地檢署緝毒專組主任檢察官高峰祈、檢察官鄭益雄、李侑姿日前指揮法務部調查局南機站、海岸巡防署、高市警局等單位，去年12月間，在屏東縣小琉球附近海域偵破東港籍漁船走私80公斤愷他命毒品，偵查過程中，發現周邊毒梟另意圖走私大批毒品牟取暴利，叧組專案偵辦。

檢警調專案小組連日蒐證後發現，該不法集團成員疑似為彌補日前因走私愷他命遭查獲損失，竟再安排走私運輸毒品情事，今見時機成熟，指揮高市刑大偵一隊、南機站、海巡署高雄第二查緝隊、埋伏大寮區鐵皮屋，逮捕正徒步離開之被告余姓男子，再循線逮捕駕車離去陳姓男子。

專案人員發現該鐵皮屋進出車輛胎痕，恰和陳姓男子所駕駛車輛胎皮相符，也在2嫌的鞋內搜出該鐵皮屋鐵捲門遙控器，順利進入廠房內，起獲第二級毒品安非他命11箱（內有150包），共計149.059公斤。