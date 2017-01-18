辱罵遊民引殺機？ 男遭酒瓶碎片攻擊受傷

2017-01-18 10:29

〔記者吳昇儒／新北報導〕基隆37歲詹姓男子今日上午8時24分行經汐止車站前廣場時與李姓遊民發生口角，雙方發生扭打。李男氣憤之下，將身旁的酒瓶敲碎，用來攻擊詹男，導致詹男左頸有10公分割傷，送醫救治後並無大礙。警方初步調查，雙方均有飲酒，酒測值仍待確定。

救護人員轉述現場目擊者說法指出，當時有看到兩個人在大小聲，後來扭打在一起，然後就見受傷的男子用手摀住傷口止血；至於爭吵內容為何，因距離較遠並聽見。

據了解，李、詹兩人都是街友且都有飲酒，因詹男罵李男「幹你娘」才會引發衝突。

警方目前已將傷人的李姓男子帶回派出所製作筆錄當中，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

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