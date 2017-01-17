金門男子好奇拆砲彈 炸斷左腿
2017-01-17 23:48
金門王姓男子拆解砲彈引發爆炸，現場留下斑斑血跡，警方到場拉起封鎖線。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門王姓男子疑因拆卸砲彈不慎，引發爆炸，造成左腿截肢，右腿及雙手掌開放性骨折，緊急後送台北治療；對於該彈如何引爆？以為彈種為何？警方表示還在調查中，金防部初步研判，很可能是早年中共打來的砲彈。
縣警局金沙派出所長蔡志慶表示，下午一時三十分接獲報案，經營鐵工廠的王姓男子與陳姓友人，在陽翟村郊的工廠，疑以砂輪機拆卸一顆未爆彈，意外引發爆炸，現場血跡斑斑，王男身受重傷，一旁陳姓友人左顏面灼傷。
衛福部金門醫院表示，王男呼吸道灼傷、顏面、頸、胸部至四肢有二至三度灼傷，全身燒傷面積超過十五％，左腿截肢，右下肢及雙手開放性骨折，剛到院生命跡象不穩，施以插管急救後，傍晚以醫療專機後送台北治療。
事發後，金防部未爆彈處理小組派員到場，初判是一九五八年對岸共軍打過來的砲彈，也不排除是文宣彈。
警方調查，這顆砲彈從金沙鎮官澳村郊一處公園撿來「有一段時間」，因「好奇」才自行切割，目前無法判定是何種砲彈；但從現場僅留下彈底及碎片，爆炸威力不小。
警方表示，全案依公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦中。金防部呼籲，民眾若撿拾到未爆彈，請通報專業人員處理，切勿私下拆解彈體，以免發生憾事。
一九五八年，金門發生八二三砲戰，共軍打來四十七萬發砲彈，加上「單打雙不打」，造就金門「砲彈鋼刀」特產，歷年來均有民眾在田野、荒地拾獲砲彈底座空脫的砲宣彈紀錄，但幾乎未聽聞有人因拆卸砲彈受傷。
金門縣副縣長吳成典表示，外來觀光人口日益增加，將於近期邀集軍方等相關單位，探討並清查地區有多少未爆彈及未除盡地雷，以確保民眾生命安全。
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