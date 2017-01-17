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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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心情不好偷高粱 女狂飲醉倒超商外

2017-01-17  18:12

〔記者余衡／新北報導〕41歲莊姓女子，前天晚上10點多醉臥新北市土城區青雲路上的一間便利超商門外，身旁還擺著1瓶300cc的金門高粱酒空瓶，因莊女曾進入該店內閒逛但並未花錢購物，店員察覺有異清點架上貨品果然發現短少一瓶高粱酒，懷疑莊女偷酒後一飲而盡，立刻向警方報案。

警方喚醒莊女後詢問高粱酒來源，莊女坦承因無業缺錢，於是趁店員不注意時，在店內將一瓶價值330元的小瓶金門高粱酒藏在衣物內離去，她因為心情不好，得手後乾脆直接在店外將整瓶高粱酒一飲而盡，因不勝酒力才會醉倒座椅上，訊後依竊盜罪移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 莊女醉臥超商外。（記者余衡翻攝）

    莊女醉臥超商外。（記者余衡翻攝）

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