失火！中壢泰豐輪胎火警，大量濃煙竄天。（記者李容萍翻攝）

2017-01-17 16:20

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區的泰豐輪胎廠今天下午3點39分發生火警，1樓鐡皮廠房失火後，火勢一發不可收拾，大量濃煙彌漫、竄天，連數百公尺外都可以看到濃煙，民眾遠遠望去還納悶那裡怎麼變陰天。

消防局119勤務指揮中心獲報已調派各式消防車前往灌救，據初報尚無人員受困、受傷；中壢警方提醒民眾避開行駛火警路段，以避免影響救災。

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