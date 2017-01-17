懷疑她勾搭老公 散佈字條判賠4萬元
2017-01-17 16:05
〔記者王定傳／新北報導〕新北市黃姓人妻懷疑黃姓女子勾搭她丈夫，先用電腦打上：「主動勾搭我先生一起到花蓮遊玩並過夜，還說沒捉姦在床我有什麼證據，真是無可奈何，現在還經常打電話騷擾，不放過我的家庭」的字條，並把黃與其丈夫出遊照放入信封，跑到她住處發放，新北地院判黃要賠償4萬元。
判決書指出，103年間，人妻先在住處以電腦先寫「照片中的女人…不自愛，主動勾搭我先生一起到花蓮遊玩並過夜，還說沒捉姦在床我有什麼證據，真是無
可奈何，現在還經常打電話騷擾，不放過我的家庭」字條後，把黃女與丈夫出遊照，放入信封，跑到她住處，先把一封信投入黃女信箱內，其他4封隨機投入鄰居信箱。
鄰居整理選舉文宣時發現此事，轉交給黃女，她氣炸提告求償50萬元並登報道歉；人妻主張，黃女明知丈夫已婚，卻積極接觸，如要求丈夫帶她全家人前往花蓮旅遊、陪同丈夫到花蓮出差等，導致她不堪其擾，多次拜託勿再聯繫，黃女仍不理會，丈夫還對她提出離婚，她驚訝之虞，因不諳法律，選擇以此方式，制止黃女介入行為。
法官認為，人妻無法證明黃女與丈夫到花蓮出遊時有發生性行為，文章內的「不自愛」、「沒有捉姦在床」只是個人臆測，卻撰文散佈，判賠4萬，可上訴。
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