欠債被毆脫身報警 男提告獲賠

2017-01-17 13:29

〔記者溫于德／台北報導〕吳男欠債160萬遭索討，卻被債務人找來的3名男子打成豬頭，還被強押至銀行領走10萬台幣，並強刷信用卡購買6台筆電再變賣得現；吳男屈從後脫身報警提告。法院認定被告3人確有所犯，刑事已依恐嚇取財罪判有期徒刑7至10月；民事方面，則要被告連帶給付51萬多元，均可上訴。

台北地院判決指，吳男遭陳、高與廖等3名男子索討，4人相約火鍋店談判；但吳男到場即被揮拳亂歐，並強押領款、逼刷卡買筆電變現。吳男脫身後報警，加害3人被依恐嚇罪送辦。法官認為，陳等3人確有其刑，依恐嚇取財罪判主嫌陳男有期徒刑10月，幫忙的高與廖則被判有期徒刑7月；另，被告須連帶給付自被害人方面取走的51萬8000元。