陳建仁：期許我成為亞洲最具指標人權國家
副總統陳建仁16日出席兩公約第二次國家報告國際審查會議開幕式，他說，為了落實人權，未來將全力以赴，把《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》、《保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約》及《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》國內法化。（記者羅沛德攝）
〔記者楊國文／台北報導〕我國今起連續三天舉行兩公約第二次國家報告國際審查會議，副總統陳建仁今出席開幕式時表示，我國在促進及保障人權方面己有長足進步及相當成果，期許我國成為亞洲最具指標的人權國家。
這項我國兩公約第二次國家報告國際審查會議，從16至18日於財團法人張榮發基金會國際會議中心舉辦，邀請 12 位（其中 1 位因故未能來臺，另 1 位月前病故）長期參與聯合國人權保障工作的國際人權專家擔任國際審查委員，來臺審查我國兩公約第二次國家報告，並且就我國重要人權議題，與我國政府機關代表及來自國內外的人權團體透過對話的方式進行廣泛且深入的討論。
陳建仁今出席開幕式時表示，我國自98年施行兩公約以來，已提出 2 次國家報告，本次已是第 2 次辦理國際審查會議，自提出初次國家報告後的 4 年來，政府在促進及保障人權方面所做的努力，已有長足的進步及相當的成果，希望透過此審查模式，讓國際社會更加瞭解我國在人權發展上的努力與進展，政府亦將持續以落實民主法治及人權保障作為施政基石。
陳建仁副總統亦提到，即使我國無法參與聯合國的人權體系，仍努力將重要國際人權公約國內法化。
法務部表示，兩公約及世界人權宣言為聯合國最重要人權文書，其落實情形與每個人都息息相關，本次審查範圍包括勞動權、土地正義、原住民權益、適足生活水準、公平審判、言論自由等，歡迎民眾鬥陣來關心我國人權發展現況，線上直播。
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