老翁夜半走失 竟在溪頭獨走10餘公里

2017-01-15 17:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕79歲疑罹有失智的鄒姓老翁，昨與親友到南投縣溪頭遊玩並夜宿一晚，惟半夜鄒妻卻發現丈夫不見人影，當地警方獲報，緊急出動警網找人，直到4個小時過去，警方才在接近山下的公路找到人，當時鄒翁則已步行近15公里，被問及為何迷走則是一問三不知，家屬聞訊趕到則是頻頻感謝警方，幸好只是虛驚一場。

警方表示，當下獲報時間為凌晨1時許，因擔心老翁在山區小徑迷路，隨即派溪頭派出所員警在溪頭周邊尋找，另一方面則是調集山下的延平派出所警網，沿著投151線公路循線上山找人，盼山上、山下二面搜索能夠找到人，經警網4個小時尋人，才在5時20分於初鄉村三彎處找到老翁，所幸人員平安。

警方說，當時問及為何無故走失，老翁僅是回稱不知道，由於家屬指出老翁未曾發生類似半夜走失情況，對此也感到不解，但所幸最後順利找到人，也感謝警方處置得宜，才讓一家人得以重逢。