虔誠向佛？性侵韓妹運將駕「愛心無障礙車」

詹嫌在臉書上表示自己使用愛心無障礙計程車。（圖截自臉書）

2017-01-15 11:24

〔記者鄭景議／台北報導〕涉嫌猥褻2韓國女子的詹姓計程車司機，今（15）日早上8時許已移送士林地檢署複訊；從他的臉書可發現，詹嫌不但駕駛「愛心無障礙計程車」，臉書上還放自己的法名，動態上更是滿滿勸告向佛的勸世文，看似虔誠的佛教徒。

大約1年多前，詹嫌在臉書大方公開自己無障礙計程車的照片，還向朋友圈表示「小弟現正服務於通用乘坐無障礙愛心計程車，有需要的菩薩可私訊小詢問，感恩各位菩薩 手千 合十」，未料卻在近日鬧出猥褻韓國籍女子的案件，與自己愛佛、向善的形象大相逕庭。