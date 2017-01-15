| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危 台中龍井公寓失火 1女命危送醫急救
 首頁 > 社會

虔誠向佛？性侵韓妹運將駕「愛心無障礙車」

詹嫌在臉書上表示自己使用愛心無障礙計程車。（圖截自臉書）

2017-01-15  11:24

〔記者鄭景議／台北報導〕涉嫌猥褻2韓國女子的詹姓計程車司機，今（15）日早上8時許已移送士林地檢署複訊；從他的臉書可發現，詹嫌不但駕駛「愛心無障礙計程車」，臉書上還放自己的法名，動態上更是滿滿勸告向佛的勸世文，看似虔誠的佛教徒。

大約1年多前，詹嫌在臉書大方公開自己無障礙計程車的照片，還向朋友圈表示「小弟現正服務於通用乘坐無障礙愛心計程車，有需要的菩薩可私訊小詢問，感恩各位菩薩 手千 合十」，未料卻在近日鬧出猥褻韓國籍女子的案件，與自己愛佛、向善的形象大相逕庭。

廣告
  • 詹嫌在臉書上以自己的法號為臉書用戶名，動態也都為向佛勸善的圖文。（圖截自臉書）

    詹嫌在臉書上以自己的法號為臉書用戶名，動態也都為向佛勸善的圖文。（圖截自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵韓妹 無障礙車 運將
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：虔誠向佛？性侵韓妹運將駕「愛心無障礙車」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.