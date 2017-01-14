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男子酒駕擦撞嗆對方：「我犯賤，但你就是要打利頭！」

2017-01-14  14:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市葉姓男子13日深夜10點多，酒後騎車與陳姓騎士擦撞，陳將他攔下質問，他竟胡言亂語，又說酒後騎車是「我犯賤」，又說陳攔下他「是為了要打利頭」，還揮拳毆打騎士，觸犯公共危險外，又多加一條傷害罪。

葉男（36歲）酒測值高達1.03MG/L，上午酒醒後，他後悔不已，直為自己的脫序行為道歉，警方說，13日深夜10點多，葉男酒後騎機車經過平鎮區金陵路，擦撞陳姓騎士，讓騎士失去重心、險些摔倒。

騎士不滿追上並攔下葉男質問，但葉男胡言亂語：「像你們沒有喝酒的人，撞到喝酒的人，就是要打利頭！」還指控騎士要求100萬元的賠償金額，讓騎士哭笑不得。

葉男還抱怨，「我願意接受法律公平的制裁，但你跟我勒索，我就不高興！」對方質疑他喝了多少酒，他還說「我喝很多，那是我犯賤！」雙方爭執不下，葉男最後一句：「我超想揍你！」接著口罵髒話、揮出2拳毆打騎士臉部，致騎士鼻子受傷，還好警方趕到，衝突才未擴大。

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  • 葉姓男子（中）被平鎮警方送辦。（記者周敏鴻攝）

    葉姓男子（中）被平鎮警方送辦。（記者周敏鴻攝）

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