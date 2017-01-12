男子心疲上吊 遺下妻子幼兒老祖母

2017-01-12 23:41

〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間8時許，新店區永業路驚傳男子上吊，一名33歲李姓男子，疑因與妻子頻繁爭吵，跑到自家頂樓上吊，李男的妻子、小孩以及祖母都沒有發現，直到晚間上去查看，才發現李男已氣絕多時，警方初步排除他殺，男子尋短原因仍待進一步釐清。

警方初步調查，從事外牆清潔業的李男，近日與妻子常爭執，恐因此身心俱疲才想不開，李男祖母晚間找不到人，最後跑上頂樓才看到心碎的一幕。留下無助的祖母、老婆以及2歲的孩子，妻子得知老公過世後泣不成聲，直說「只是吵架，為什麼會這樣」，警方將釐清李男尋短原因。

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