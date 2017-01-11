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馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出

燒炭現場發現的皮包內，有王來匏留下的日曆字條，交代金錢來源及流向。（記者劉禹慶攝）

2017-01-11  13:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕震驚全國的馬公5女集體燒炭自殺案，經過連日來檢警剝絲抽檢追查，應是以嫂嫂王來匏為中心，事前知情的共謀最少2-3人，至於其餘女眷是否知情或被加工自殺？則是檢警後續偵辦重點，最主要關鍵在已清醒的陳家長女。

發生在6日晚間的馬公5女密室燒炭案，陳姓屋主妻子王來匏〈55歲〉、妹妹蔡陳秋月〈54歲〉及次女陳鈺芹〈18歲〉都已宣告死亡，僅剩下蔡家次女、陳家長女仍在加護病房搶救，其中陳家長女已清醒，但尚未拔管，警方必須等到陳家長女移往普通病房，並在家屬陪同下才能偵訊，解開謎團。

檢警在現場查獲的皮包內，除了有76餘萬元現金外，還有王來匏留下的日曆字條，向丈夫交代金錢來源及流向，同時查證木炭購買者也是王來匏，由於鄰居親友表示兩名媽媽不會騎乘機車，以最接近陳家五金行也在500公尺外，證實有人附載陳母前往購買，加上日曆紙為去年8月，初步研判可能預謀多時。

另外現場7雙塑膠手套，有3雙開啟使用，搬動木炭火盆，同時由膠帶斷面採集到的多枚指紋，也證實為其中2人所有，但檢警不願證實為那2人，因此初步研判以王婦為中心，共謀至少2-3人，至於關鍵加工自殺的藥物檢測，法醫研究所尚未有報告出爐，但全案輪廓也隨著調查進度逐漸浮現。

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  • 燒炭自殺家中留有鉅額現金，並留字條交代來源及流向與常理不合。（記者劉禹慶攝）

    燒炭自殺家中留有鉅額現金，並留字條交代來源及流向與常理不合。（記者劉禹慶攝）

  • 馬公密室燒炭案檢警連日追查，輪廓也逐漸浮現。（記者劉禹慶攝）

    馬公密室燒炭案檢警連日追查，輪廓也逐漸浮現。（記者劉禹慶攝）

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相關關鍵字： 燒炭自殺 加護病房 抽絲剝繭 馬公5女 馬公5女集體自殺案
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