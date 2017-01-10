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疑率眾圍堵黃之鋒 「小阿俊」惡行一籮筐

2017-01-10  22:56

〔記者陳薏云／新北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港3位立法會議員，7日應時代力量邀請來台，疑遭28歲「四海幫海巨堂」堂主陳子俊率眾堵人，加上日前的暴力砸店事件，警方展現掃黑決心，昨將陳嫌等6人逮捕歸案。而外號「小阿俊」的陳嫌來頭不小，才28歲前科一籮筐，早已列為治平對象。

陳嫌今因去年6月率眾砸店，被警方依組織、毀損、傷害及恐嚇罪逮捕，移送時態度趾高氣昂的囂張模樣，眼神不時瞪來瞪去，其實這已不是第一次，警方調查，自105年間起如「中山聯盟」、「東區服飾店遭信號彈燒毀案」、「藥行砸店」等，均與他有關。

陳子俊有傷害、恐嚇等前科，曾為犯下夜店殺警案的中山聯盟中的一個小弟，後於22歲當上竹聯幫文武堂的會長，疑因招不到小弟，「跳槽」至四海幫，後升為「海巨堂」堂主，事業愈做愈大，旗下小弟逾30名，氣焰益發囂張。

陳嫌平常出沒新北市雙和地區、北市中山區等地，去年6月，因邊姓友人於信義區某PUB發生消費糾紛，稱店家誣賴他們吃霸王餐，陳嫌一氣之下，率30名小弟前往砸店、歐人，造成店內員工受傷，財損60餘萬。

去年8月更在永和區與人發生行車糾紛，因此率眾毆人，早被警方列為治平對象，現又被警方高度懷疑涉入黃之鋒案，行惡紀錄再添一筆。

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  • 陳嫌（右2）今遭移送法辦。（記者陳薏云攝）

    陳嫌（右2）今遭移送法辦。（記者陳薏云攝）

  • 陳嫌去年8月與人發生行車糾紛，竟點燃信號彈並率眾毆人。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    陳嫌去年8月與人發生行車糾紛，竟點燃信號彈並率眾毆人。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

  • 陳嫌去年6月率眾前往信義區PUB砸店，並向店家潑水。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌去年6月率眾前往信義區PUB砸店，並向店家潑水。（記者陳薏云翻攝）

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