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LINE帳號被盜 親友掉入詐騙陷井

警方提醒要慎防LINE帳號被盜。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-08  12:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕LINE帳號被盜，小心害自己家人被騙錢！1名林姓家庭主婦收到親妹妹傳LINE表示急用錢，隨即把2萬元家用全部轉帳給對方，沒想到原來是妹妹的帳號被詐騙集團盜用，刑事局呼籲，民眾應妥善保管自己的LINE、電郵信箱和臉書帳號，才能避免親友陷入詐騙圈套。

53歲林女跟警方說，跨年夜突然收到妹妹的LINE訊息，向她借款3萬元，她想問妹妹到底怎麼回事，用LINE打電話給對方卻兩度被掛掉，她心想妹妹真的很緊急，於是把家裡準備好1月份的家用2萬元，全部轉帳到對方指示帳號，後來撥打妹妹手機，結果妹妹說LINE遭盜用，2萬元變成了詐騙集團的跨年經費。

刑事局表示，詐騙集團有可能藉由竊取電郵信箱通訊錄來加入LINE好友，因此民眾應加強自己的信箱密碼強度並妥善保管，避免使用易遭破解的密碼（如生日、1234等），慎防電郵帳號被盜；此外，亦可透過LINE設定來避免自己的LINE帳號被盜或被不明人士加入好友，接到好友的借錢LINE訊息更應以電話查證，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方提醒要慎防LINE帳號被盜。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒要慎防LINE帳號被盜。（記者姚岳宏翻攝）

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    警方提醒要慎防LINE帳號被盜。（記者姚岳宏翻攝）

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    警方提醒要慎防LINE帳號被盜。（記者姚岳宏翻攝）

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