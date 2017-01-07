小黃運將不滿被開單 當街罵哭菜鳥女警

2017-01-07 16:39

〔記者林嘉東／新北報導〕一名小黃運將因不爽被開紅單，竟指控菜鳥女警搞丟他車輛強制保險卡，當街罵哭女警！

新北市瑞芳派出所警員林晏盈昨天下午1時許，在瑞芳區美食街發現一輛計程車違規併排停車，上前要求違停的60歲賴姓司機出示證件後，開給他一張紅單，未料賴收到罰單後，以找不到車輛強制險卡，認定是林晏盈弄不見為由破口大罵，女警被賴男罵到難以招架。

賴當街與女警爭執的過程，全程被民眾拿手機拍下，並放上臉書社團，還PO文指出，女警被賴姓運將罵到哭。

瑞芳派出所長鄭青峯指出，23歲的林晏盈是台中人，警專34期畢業，去年10月才剛從警專畢業，分派到派出所服務2個月。

鄭青峯說，林告訴他當時並沒有哭，只是情緒比較激動；他會再安撫林，教導她如何應付這類情況。

鄭指出，林員才剛分發到瑞芳派出所服務，個性較為內向害羞，不擅於言語，有時主管說話較為嚴厲，眼眶就會泛紅。

臉書PO出賴當街開罵時，有名熱心居民挺身替林晏盈說話，「人家警察是依法執行中」，卻遭賴男回嗆，「我沒給她開單嗎？我沒犯法啦」、「我少一張證件不能跟她要嗎」、「不要拿法律來嚇我啦」。

女警語帶哽咽地強調，她沒有拿保險卡，「你注意你自己的行為」、「你自己把證件抽出來的」、「要不要自己找一下」。但賴男仍大吼，「我的證件確實少一張保險證」。

林晏盈因而請求警力支援，將賴男請回派出所。賴被帶回派出所後，最後在自己的口袋中找到保險證，隨即摸摸鼻子離去，但始終未向女警道歉。