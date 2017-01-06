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上知天文下知地理的馬西屏 竟被詐騙集團騙了

2017-01-06  18:57

〔即時新聞／綜合報導〕談話節目「關鍵時刻」常客、資深名嘴馬西屏今天在臉書自爆上了詐騙集團的當，誤把朋友的電話號碼換成詐騙集團的號碼，不過當對方打來要求借錢，他就提高警覺，沒把錢匯出，「幸好我小氣，哈哈哈！」

馬西屏表示，昨天接到朋友來電說：「西屏，我是某某，我手機號碼換新的了，顯示在你手機上，原來的號碼不能用了，以後就用新號碼聯絡」，對方聲音很像，而且知道他的名字與他朋友的名字，他中計，將朋友的電話刪除，換了新電話。

馬西屏說，該位「朋友」今天又打電話來，開口就說「同學，借25萬」，雖然對方很厲害，知道他們是同學，聲音又像，但因為是關於錢的事，他就有所警覺。馬西屏戲稱，詐騙集團太笨，如果只要借一千他就借了。

馬西屏忍不住說，詐騙集團太厲害，「連我都被騙了，幸好我小氣，哈哈哈！」他提醒，現在詐騙手法升級，將資料查得清楚，聲音又像，很容易中計，大家要小心。

相關連結：馬西屏臉書

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  • 名嘴馬西屏今天在臉書自爆上了詐騙集團的當，誤把朋友的電話號碼換成詐騙集團的號碼。（資料照，記者潘少棠攝）

    名嘴馬西屏今天在臉書自爆上了詐騙集團的當，誤把朋友的電話號碼換成詐騙集團的號碼。（資料照，記者潘少棠攝）

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