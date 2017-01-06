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釐清樂陞案細節？ 尹啟銘偕律師北檢出庭

2017-01-06  17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商「百尺竿頭」併購樂陞科技涉內線交易、證券詐欺案，昨約談前樂陞獨立董事陳文茜、李永萍，訊後請回；今天下午4時許，同樣身為前獨董的尹啟銘突與律師一同現身北檢，記者上前詢問「今天是否因樂陞案前來開庭？」尹與律師均回「偵查不公開」，隨即步入偵查庭應訊。

據悉，尹啟銘之前應訊時的說法，與陳文茜、李永萍說詞一致，表示由獨董組成的審查會，僅針對收購方提出的條件是否公平、合理做出「建議」，獨董依法沒有駁回權，最終3人對公開收購作出「中立建議」，並強調樂陞是無預警被併購對象，百尺竿頭並非樂陞主動尋找的入主夥伴。

此外，尹啟銘也呼籲檢調單位查明，市場是否有不當違法操作，包括內線交易、證券詐欺，甚且以公開收購之名，再放空套利，終至惡意違約炒作股票之嫌。

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  • 前樂陞獨董尹啟銘與律師至北檢出庭。（記者謝君臨攝）

    前樂陞獨董尹啟銘與律師至北檢出庭。（記者謝君臨攝）

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