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釣客和漁民起衝突落水 搜救還找不到人

2017-01-06  12:58

〔記者楊金城／台南報導〕現在正是捕撈鰻苗旺季，台南市北門洪姓漁民駕駛膠筏出海捕撈鰻苗時，膠筏和黃姓釣客的釣竿碰撞，雙方起衝突，洪男上岸涉嫌追打黃男，丟酒瓶正中黃男，疑害得黃男掉入鯤江溝，到今天中午搜救，黃男還找不到人。

案發在昨晚8點多，住台南善化的34歲黃男落水後，台南市消防局北門分隊和海巡署51大隊動員20多人搜救未獲。

沒想到這起糾紛鬧出人命，學甲警分局調查，昨晚8點多，45歲洪姓漁民單人駕駛膠筏從北門蚵寮漁港出發，在鯤江溝航道和黃姓釣客的釣竿因碰撞而起口角，洪男氣憤上岸找黃男理論，先涉嫌持刀後追打黃男，再丟擲酒瓶，正好打中黃男，疑失去重心掉落鯤江溝航道不見了。

案發後，除了搜救，警方也帶回涉案人洪姓漁民偵訊中。

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  • 救難人員漏夜搜救黃男。（記者楊金城翻攝）

    救難人員漏夜搜救黃男。（記者楊金城翻攝）

  • 黃男到上午還未被尋獲。（記者楊金城翻攝）

    黃男到上午還未被尋獲。（記者楊金城翻攝）

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相關關鍵字： 打架 捕撈鰻苗 糾紛 落水
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