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剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月

2017-01-06  00:32

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣議員董國誠才在3日動員50多輛吉普車載著鋼管辣妹跳舞，為父親董象送行，引發全國關注，不過他在民國98年太保市長任內，涉嫌盜接路燈電力，竊電1萬4454元，因此在5日遭嘉義地院以《竊盜罪》判刑6個月，得易科罰金約18萬。此案可上訴。

綜合媒體報導，董國誠當年委託李姓男子裝設住家的4盞路燈，但電源卻是私接公用路燈的供電電源，李男協助施工時，4盞燈都沒裝電表，可由兩用式開關切換要用公用路燈的電還是自己屋內的電，到了101年台電進行普查，台電將4盞路燈的電費計入公用路燈的用電，費用由市公所支付，102年廉政署接獲檢舉，循線調查後全案才被揭露。

4盞路燈在98年開始私接至公用路燈，後來在101年5月3日被設為公用路燈，直到102年6月17日停用，這段期間的電費共7120元，因此推估董國誠共竊電1萬4454元

董國誠辯稱，他將工程包給李男後，就皆由李男全權處理，沒有指示李男私接公用電源；李男坦承犯行，稱是聽從董國誠指示才會施工。

嘉義地院判董國誠6月徒刑，得易科罰金；李男2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付2萬元。

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  • 嘉義縣議員董國誠。（資料照）

    嘉義縣議員董國誠。（資料照）

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相關關鍵字： 偷電 盜電 私接電線 竊盜罪 董國誠
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