德國狼犬對決貴賓狗 結果狼犬死了
〔記者張文川／台北報導〕67歲蔡姓男子前年8月，帶著與所飼養的貴賓狗在碧潭風景區散步時，張姓男子飼養的德國狼犬，卻突然竄出一口咬住貴賓犬的肚子，蔡男搶救過程中也遭狼犬咬傷，路旁一名婦人見狀，與蔡男合力用貴賓犬的牽繩套住狼狗脖子，並將牠綁在路旁欄杆上，不料救護車到達時，狼狗已經死亡。張男怒控蔡男違反動物保護法、毀損罪。台北地院判處無罪。
前年8月22日傍晚5點多，新北市新店區一名67歲蔡姓男子，帶著飼養的貴賓狗「Coco」至碧潭風景區散步，與張姓男子帶的德國狼犬「Miko」在自行車道狹路相逢，狼狗Miko見獵心喜，掙脫綁繩狂奔而出，一口咬住Coco的肚子並拖行。
蔡男因緊抓Coco的牽繩遭到拖行，導致重心不穩跌倒受傷，但為了解救愛犬，不顧自身傷勢，仍衝向前用手使勁把狼狗Miko的利嘴掰開，Miko反過來攻擊、撕咬蔡男的雙手手掌和小臂。
路過看見的楊姓婦人見義勇為，在混亂中用Coco的牽繩套住Miko脖子，與蔡男合力將牠綁在路旁欄杆上，並協助打119報案後即離開現場；沒想到，救護車到達時，狼狗Miko竟然已以前腳懸空、後腳著地的姿勢，被牽繩往上拉引，活活吊死。
張男認為是蔡男趁機吊死Miko，怒控蔡男違反動物保護法、毀損罪。
台北地院審理期間，雙方已就毀損罪部分達成和解，法官認定張男的說法前後不一，不確定Miko的死亡時間點，也無證據顯示是蔡男或楊婦所為，或是狼犬自行意外吊死，因此判蔡男無罪。可上訴。
判決指出，蔡男已67歲，當時已被狼狗咬傷多處，可見其體力明顯劣於狼犬，難以想像他負傷後還有餘力故意勒斃壯碩的狼犬，因此認定無從證明蔡男有故意傷害動物致死的主觀犯意與犯行，判處無罪。毀損罪的部分，張男於審理期間撤回告訴，判決公訴不受理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 日本超市94狂！給你滿滿的咖～哩～包～
- 防制洗錢 政務官金流擬納管
- 「大王」漲薪400％不夠看 日職有1036％
- 搶在蔡、洪之前 朱立倫悄悄先訪美
- 鄰北港燈區 六腳蘇厝堤防好髒
- 大南澳成立 宜蘭休閒農業區數量居冠
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 創意大獎頒獎 5作品企業簽約
- 稱讚翟本喬 鴻海副總裁伸援手：將全力支持
- 新米「高雄145」上市 台南六甲「赤山尚鶴米」
- 周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 身價逾241億 大立光CEO每天必做2件事
- 2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」
- 遼寧艦若走海峽中線…》海紅旗飛彈和殲15 對我威脅大
- 鎖定智慧耳機市場 聯發科推MT2533D晶片
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 顏炳立︰房市再跌2年
- 去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大
- 捷運出現老鼠 北捷：很正常會定期清潔
- 最不稱職、互動也不好 南市教育局長：評比依據什麼？
- 台鐵春節東部幹線訂票 尖峰時段幾被搶光
- 物價漲惹民怨 「便宜」的背後犧牲了...
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- NBA》詹姆斯病體初癒砍31分 騎士仍遭公牛撞翻
- 社論》美國強硬派當道下的台灣利益
- 經典賽》台灣隊當心！ 軟銀跨季14連勝洋投加入荷蘭隊
- 國民黨欠薪 勞動局將強制協商
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 禁區猛獸布拉 12月單月最佳球員
- （贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
- 田亞霍八字重 闖命案區沒在怕
- 小賈自慰影片網上流出？！
- 【高雄過好年】三鳳中街南北貨 價格多持平
標題：德國狼犬對決貴賓狗 結果狼犬死了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email