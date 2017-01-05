德國狼犬對決貴賓狗 結果狼犬死了

2017-01-05 12:55

〔記者張文川／台北報導〕67歲蔡姓男子前年8月，帶著與所飼養的貴賓狗在碧潭風景區散步時，張姓男子飼養的德國狼犬，卻突然竄出一口咬住貴賓犬的肚子，蔡男搶救過程中也遭狼犬咬傷，路旁一名婦人見狀，與蔡男合力用貴賓犬的牽繩套住狼狗脖子，並將牠綁在路旁欄杆上，不料救護車到達時，狼狗已經死亡。張男怒控蔡男違反動物保護法、毀損罪。台北地院判處無罪。

前年8月22日傍晚5點多，新北市新店區一名67歲蔡姓男子，帶著飼養的貴賓狗「Coco」至碧潭風景區散步，與張姓男子帶的德國狼犬「Miko」在自行車道狹路相逢，狼狗Miko見獵心喜，掙脫綁繩狂奔而出，一口咬住Coco的肚子並拖行。

蔡男因緊抓Coco的牽繩遭到拖行，導致重心不穩跌倒受傷，但為了解救愛犬，不顧自身傷勢，仍衝向前用手使勁把狼狗Miko的利嘴掰開，Miko反過來攻擊、撕咬蔡男的雙手手掌和小臂。

路過看見的楊姓婦人見義勇為，在混亂中用Coco的牽繩套住Miko脖子，與蔡男合力將牠綁在路旁欄杆上，並協助打119報案後即離開現場；沒想到，救護車到達時，狼狗Miko竟然已以前腳懸空、後腳著地的姿勢，被牽繩往上拉引，活活吊死。

張男認為是蔡男趁機吊死Miko，怒控蔡男違反動物保護法、毀損罪。

台北地院審理期間，雙方已就毀損罪部分達成和解，法官認定張男的說法前後不一，不確定Miko的死亡時間點，也無證據顯示是蔡男或楊婦所為，或是狼犬自行意外吊死，因此判蔡男無罪。可上訴。

判決指出，蔡男已67歲，當時已被狼狗咬傷多處，可見其體力明顯劣於狼犬，難以想像他負傷後還有餘力故意勒斃壯碩的狼犬，因此認定無從證明蔡男有故意傷害動物致死的主觀犯意與犯行，判處無罪。毀損罪的部分，張男於審理期間撤回告訴，判決公訴不受理。