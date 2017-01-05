澎湖驚傳蒙面盜行搶 綑綁女主人搜刮財物

遭到歹徒侵入民宅，雖在路邊，但較為偏僻。（記者劉禹慶攝）

2017-01-05 12:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕治安一向純樸的離島澎湖縣，卻驚傳西嶼竹灣村某民宅，遭2名蒙面持刀歹徒闖入，綑綁女主人並控制3歲幼女，大肆搜刮屋內財物揚長而去，女主人透過通訊軟體向外求援，才讓案情曝光，白沙警分局已成立專案小組積極追查。

白沙警分局調查指出，西嶼竹灣村一處民宅，4日晚間6時30分許，2名戴口罩、手套男子，趁大門未上鎖之際闖入蔡姓民眾租住處，由於男主人出海，家中僅剩中國籍配偶與3歲幼女在客廳，女主人旋即被其中一名歹徒持水果刀抵住腹部，另一名歹徒則控制住其3歲幼女，犯案過程宛如電影情節。

歹徒要求女主人交出財物，女主人先在1樓交出皮夾內3萬餘元現金，但歹徒仍不滿足，繼續持刀要脅，並以幼女生命脅迫，被害人迫於無奈，又帶歹徒到2樓房間，交出家中存放的現金13萬餘元及人民幣4萬餘元，歹徒得手後以膠帶將女主人封嘴，並以束帶綑綁雙手後才揚長離去。

女主人確定歹徒離去後，奮力掙脫雙手束帶，爬出屋外以通訊軟體向妹妹求援，並由妹妹向警方報案，白沙警分局據報後，立即成立專案小組，並調閱沿路監視器，追查可疑人車；由於年關將屆！澎湖卻傳出蒙面持刀歹徒闖入搶劫案件，引發民眾人心惶惶，希望警方能盡快破案，恢復往日的平靜。

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遭侵入民宅位在巷道頭，成為歹徒覬覦的對象。（記者劉禹慶攝）