| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

澎湖驚傳蒙面盜行搶 綑綁女主人搜刮財物

遭到歹徒侵入民宅，雖在路邊，但較為偏僻。（記者劉禹慶攝）

2017-01-05  12:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕治安一向純樸的離島澎湖縣，卻驚傳西嶼竹灣村某民宅，遭2名蒙面持刀歹徒闖入，綑綁女主人並控制3歲幼女，大肆搜刮屋內財物揚長而去，女主人透過通訊軟體向外求援，才讓案情曝光，白沙警分局已成立專案小組積極追查。

白沙警分局調查指出，西嶼竹灣村一處民宅，4日晚間6時30分許，2名戴口罩、手套男子，趁大門未上鎖之際闖入蔡姓民眾租住處，由於男主人出海，家中僅剩中國籍配偶與3歲幼女在客廳，女主人旋即被其中一名歹徒持水果刀抵住腹部，另一名歹徒則控制住其3歲幼女，犯案過程宛如電影情節。

歹徒要求女主人交出財物，女主人先在1樓交出皮夾內3萬餘元現金，但歹徒仍不滿足，繼續持刀要脅，並以幼女生命脅迫，被害人迫於無奈，又帶歹徒到2樓房間，交出家中存放的現金13萬餘元及人民幣4萬餘元，歹徒得手後以膠帶將女主人封嘴，並以束帶綑綁雙手後才揚長離去。

女主人確定歹徒離去後，奮力掙脫雙手束帶，爬出屋外以通訊軟體向妹妹求援，並由妹妹向警方報案，白沙警分局據報後，立即成立專案小組，並調閱沿路監視器，追查可疑人車；由於年關將屆！澎湖卻傳出蒙面持刀歹徒闖入搶劫案件，引發民眾人心惶惶，希望警方能盡快破案，恢復往日的平靜。

相關影音

遭侵入民宅位在巷道頭，成為歹徒覬覦的對象。（記者劉禹慶攝）

民宅因未關大門，歹徒就直接登堂入室。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 收刮財物 綑綁 蒙面盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：澎湖驚傳蒙面盜行搶 綑綁女主人搜刮財物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.