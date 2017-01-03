住家花木屢遭9旬失智婦攀折 女鄰長拉扯害摔挨告

2017-01-03 17:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市吳姓女鄰長，因不滿住家花木，經常因對街91歲老婦攀折損傷，日前登門興師問罪，與老婦家人發生口角，女鄰長一時氣憤，當下強拉老婦「去派出所」，造成老婦跌倒，膝蓋、臀部淤傷。女鄰長雖於今天道歉，但老婦家人認為「身為鄰長怎可對高齡且失智的鄰居阿婆動粗」？堅持報警控告女鄰長涉嫌傷害。

91歲沈姓老婦人患有失智症，經常攀折鄰居家植栽，去年12月31日上午又去摘折吳姓女鄰長家門口的樹蘭枝葉，引發女鄰長不滿，帶著殘枝登門質問，當時老婦、老婦的媳婦及街坊在場。

女鄰長與沈家起口角，突然一把將坐在藤椅上的老婦拉起來，嗆「我們去派出所」，導致老婦摔倒在地，膝蓋、臀部淤青受傷。老婦的媳婦見狀，大喊「妳怎麼可以對我媽這樣子」！鄰居也幫忙扶起老婦，並責怪女鄰長「實在太過分」。

老婦的兒子氣不過，認為「身為鄰長怎可對高齡且失智的鄰居阿婆動粗」？將影片PO上臉書社團「苗栗大小事」，引起網友心疼老阿婆，對鄰長行為一片撻伐。

女鄰長今天出面致歉表示，老婦半年來幾乎每天到她家門口「咆哮」、「丟垃圾」、「攀折花木」，甚至還會便溺，實在不堪其擾，起初她也儘量包容，將老婦攀折的花木、垃圾拿去向沈家反映，希望能夠設法約束。

女鄰長說，但沈家總以老人家失智為由表示「我們也沒辦法」，態度消極，長期以來狀況均未獲得改善，才會一時失去理智，做出不良示範。