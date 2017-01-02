神明面前偷摸奶…豬哥想跑跌狗吃屎

男子劉子宏遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-02 10:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕可惡！神明面前偷摸奶！昨下午1時許，44歲男子劉子宏在新北市中和區烘爐地，當著土地公面前偷摸女香客的右胸部，劉嫌當下被發現，還作勢想跑，沒想到跌個狗吃屎，被女香客男友制伏，警方到場劉嫌還直說「我只是暈眩不小心」，遭警斥「那神明也沒叫你摸奶啊！」

據悉，劉嫌也是從外地來進香的香客，遭襲胸的20多歲女香客走上樓梯要進廟，與下樓梯的劉嫌交會，劉嫌這時竟伸出鹹豬手，往她的右胸猛一抓，嚇得她大叫「你幹什麼？有色狼！」一旁民眾也幫忙制止，而劉嫌這時先是假裝坐在樓梯上，還拿出龍眼欲請被害人吃，接著拔腿就要跑，沒想到劉嫌狠摔在樓梯上，又被被害人男友制伏。

警方獲報趕抵，立刻將劉嫌帶回製作筆錄，劉嫌向警供稱，當時他真的在樓梯感到一陣暈眩，沒地方抓才不小心抓到別人胸部，警方聽完怒斥「荒唐」。訊後，警方依違反性騷擾防治法，將劉嫌移送法辦。

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