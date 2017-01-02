| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

神明面前偷摸奶…豬哥想跑跌狗吃屎

男子劉子宏遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-02  10:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕可惡！神明面前偷摸奶！昨下午1時許，44歲男子劉子宏在新北市中和區烘爐地，當著土地公面前偷摸女香客的右胸部，劉嫌當下被發現，還作勢想跑，沒想到跌個狗吃屎，被女香客男友制伏，警方到場劉嫌還直說「我只是暈眩不小心」，遭警斥「那神明也沒叫你摸奶啊！」

據悉，劉嫌也是從外地來進香的香客，遭襲胸的20多歲女香客走上樓梯要進廟，與下樓梯的劉嫌交會，劉嫌這時竟伸出鹹豬手，往她的右胸猛一抓，嚇得她大叫「你幹什麼？有色狼！」一旁民眾也幫忙制止，而劉嫌這時先是假裝坐在樓梯上，還拿出龍眼欲請被害人吃，接著拔腿就要跑，沒想到劉嫌狠摔在樓梯上，又被被害人男友制伏。

警方獲報趕抵，立刻將劉嫌帶回製作筆錄，劉嫌向警供稱，當時他真的在樓梯感到一陣暈眩，沒地方抓才不小心抓到別人胸部，警方聽完怒斥「荒唐」。訊後，警方依違反性騷擾防治法，將劉嫌移送法辦。

相關影音

廣告
  • 警方於現場盤問男子劉子宏。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於現場盤問男子劉子宏。（記者徐聖倫翻攝）

  • 男子劉子宏當下還想請被害人吃龍眼。（記者徐聖倫翻攝）

    男子劉子宏當下還想請被害人吃龍眼。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 性騷擾防治法 色狼 襲胸
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：神明面前偷摸奶…豬哥想跑跌狗吃屎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.