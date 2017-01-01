跨年返家突暴斃 檢察官將解剖清大生

2017-01-01 14:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕20歲賀姓清大生昨日騎車到台北陪女友跨年，直到今日凌晨1時許返回基隆家中洗澡，賀父3時許起床上廁所，卻發現兒子倒在廚房的地板上，沒有生命跡象。救護人員搶救，但賀男已無生命跡象。檢察官相驗之後，認為賀男並無任何病史，且身上並無外傷，決定解剖釐清死因。

家屬向警方表示，孩子的身體狀況良好，不菸不酒，假日還會陪家人登山健行，卻發生這樣的事情，詳細死因目前仍在釐清。

據悉，警方為了聯繫賀男的女友釐清案發前的狀況，但其女友的家人表示，等她情緒穩定之後，再到派出所協助調查。