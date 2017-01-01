小彬彬否認酒駕 警方：有查獲一名「溫兆宇」

小彬彬昨否認酒駕。（翻攝自微博）

2017-01-01 12:51

〔記者鄭景議／台北報導〕本報報導藝人溫兆宇（小彬彬）於去年12月24日在北市內湖安康路被警方查獲酒駕，對此小彬彬昨（31日）受訪時否認，還建議記者「可以去問警方」，對此警方今日出面證實，的確在12月24日有在內湖查獲一名「溫兆宇」酒駕，且酒測值達0.72。

警方表示，保安警察大隊第二中隊的4名警員，於12月24日下午2點7分在內湖區安康路328巷口執行路檢勤務時，一名68年次（與小彬彬同年）的男子溫兆宇經過路檢點，員警發現他身上散發出酒味，要求他下車進行檢測，結果呼氣酒精濃度達每公升0.72毫克，警方訊後依公共危險罪嫌移送內湖分局偵辦。

昨日溫兆宇受訪時則表示：「沒有，是不是搞錯了？」指出24日當天，他帶兒子小小彬上教會，位處松山區，人並不在內湖安康路，更別說有酒駕，並反問：「要不要去問警方？」

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