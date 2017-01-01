疑跨年燃放煙火不慎 男子遭炸爆頭
2017-01-01 08:53
［記者游承霖／新北報導］新北市淡水一名32歲蔡姓男子，今天凌晨0時許，為歡慶2017年到來，獨自1人在溪口住家旁邊的產業道路施放高空煙火時，不慎發生爆炸，聽到爆炸聲的家人驚慌衝出查看，只見蔡男倒在血泊當中，頭顱破裂腦漿四溢，已無生命跡象，警方獲報立即拉起封鎖線進行調查。
警方初步調查，32歲蔡姓男子，今天0時許，獨自一人在住家溪口住家旁邊的產業道路，利用高約50公分的纖維管施放，施放直徑約10公分的椰型高空煙火，煙火不明原因發生爆炸，蔡男遭炸當場頭顱破裂當場死亡，聽到爆炸聲趕來察看的家屬赫然發現蔡男倒臥在血泊中，趕緊打電話報警求助，警方據報到場，立刻酎封鎖線進行調查，至於蔡姓男子死因，仍須檢警相驗釐清。
據了解，煙火商一般不會直接將椰型高空煙火販售給普通民眾，若有民眾訂購，都需由專業人士在場陪同才能施放，但由於椰型煙火的威力驚人，為避免危險，大多是以電子點火器具遠端遙控點火，若是近距離直接點火，會有一定的危險性。被炸死的蔡男從何故取得煙火，目前警方進行了解並追查來源當中。（10:31更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 告別2016 全台瘋跨年迎向2017
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 台灣文創藝術博覽會 今開幕
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 楊丞琳裸背跨年 楊媽轉戰牌桌
- 搶國旅卡商機 新北推深度小旅行
- 「史上最美小三」起底是整形妹 舊照曝光網友酸....
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 驚！Jolin跨年崩壞 喊「X極掰」迎2017年
- 「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心
- 不以牙還牙驅逐美外交官 川普誇普廷聰明 惹火兩黨
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 竹縣尖石鄉跨年放煙火 原民藝人助陣賀新年
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
- 自由廣場》漫畫
- 煙火拚場 全台民眾跨年high翻
- 墾丁落山風5年來最強 2週「吹傷」10多人
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 最美的低海拔日出 逾3000人迎二寮元旦曙光
- 林婉瑜／期末試題
- 柯P新年第1天有夠忙！ 跨年、升旗、健走全參加
- 斥資一億 大甲德化里供水延管動工
- 蕭敬騰獨厚花蓮 先嗑家鄉包
- 龍崎圖書館整修 變得溫馨明亮
- 〈徵文啟事〉家務有給
- 告別2016 千人湧關山送夕陽
- 柯P又開口唱歌了！陽岱鋼站上大平台送走2016
- 劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017
- 台南「彩虹跨年」 百位支持者一起倒數熱舞
- 私家小傳 他只是需要鼓勵
- 槍毒藏車遭查獲 男辯撿到的
- 跨年人潮瘋 北捷總運量破226萬人次
- 大溪落羽松大道轉紅 美不勝收
- 38歲恰恰愈老愈值錢 楊培宏：「他值得一份好合約」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 府前元旦升旗 蔡英文唱國歌、不發表元旦祝辭
- Selina、吳思賢桃園倒數跨年 現場high翻天
- 前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑跨年燃放煙火不慎 男子遭炸爆頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分