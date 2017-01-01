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疑跨年燃放煙火不慎 男子遭炸爆頭

2017-01-01  08:53

［記者游承霖／新北報導］新北市淡水一名32歲蔡姓男子，今天凌晨0時許，為歡慶2017年到來，獨自1人在溪口住家旁邊的產業道路施放高空煙火時，不慎發生爆炸，聽到爆炸聲的家人驚慌衝出查看，只見蔡男倒在血泊當中，頭顱破裂腦漿四溢，已無生命跡象，警方獲報立即拉起封鎖線進行調查。

警方初步調查，32歲蔡姓男子，今天0時許，獨自一人在住家溪口住家旁邊的產業道路，利用高約50公分的纖維管施放，施放直徑約10公分的椰型高空煙火，煙火不明原因發生爆炸，蔡男遭炸當場頭顱破裂當場死亡，聽到爆炸聲趕來察看的家屬赫然發現蔡男倒臥在血泊中，趕緊打電話報警求助，警方據報到場，立刻酎封鎖線進行調查，至於蔡姓男子死因，仍須檢警相驗釐清。

據了解，煙火商一般不會直接將椰型高空煙火販售給普通民眾，若有民眾訂購，都需由專業人士在場陪同才能施放，但由於椰型煙火的威力驚人，為避免危險，大多是以電子點火器具遠端遙控點火，若是近距離直接點火，會有一定的危險性。被炸死的蔡男從何故取得煙火，目前警方進行了解並追查來源當中。（10:31更新）

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  • 現場留下大遍血跡（記者游承霖翻攝）

    現場留下大遍血跡（記者游承霖翻攝）

  • 現場留下疑似椰型煙火剝落的紙張。（記者游承霖翻攝）

    現場留下疑似椰型煙火剝落的紙張。（記者游承霖翻攝）

  • 死者腳邊留有疑似用來固定用的鋼管（記者游承霖翻攝）

    死者腳邊留有疑似用來固定用的鋼管（記者游承霖翻攝）

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相關關鍵字： 元旦 煙火 爆炸 跨年
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