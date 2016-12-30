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疑遭詐賭 男槍殺討債角頭判賠779萬

2016-12-30  18:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子許萬珍積欠400萬元賭債，懷疑自己遭詐賭，債主呂雅龍請天道盟角頭黃紹峻幫忙討債，去年9月1日凌晨，許男假借還債名義，與黃男、呂男相約在新北市新莊區鬧區見面，2人一下車，許先朝黃左胸開了1槍斃命，接著想順勢解決呂，但未擊中，新北地院今年8月依殺人等罪判許男有期徒刑20年，併科罰金8萬元，今再判許男須賠償黃男家屬779萬餘元。

許男承認持槍殺害黃男，但否認有殺呂男的意圖，辯稱只是想恐嚇他，但法官勘驗現場監視器畫面，發現許男4槍都瞄準呂男胸腹間，認定其有殺人意圖。

而黃男父母及新婚妻子，和前段婚姻所生16歲兒子，另對許男提出民事求償，要求許男賠償近2300萬元，新北地院審酌後，判許男須賠償779萬餘元，可上訴。

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  • 新北地院今判許萬珍須賠償家屬779萬餘元。（資料照，記者曾健銘攝）

    新北地院今判許萬珍須賠償家屬779萬餘元。（資料照，記者曾健銘攝）

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標題：疑遭詐賭 男槍殺討債角頭判賠779萬


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