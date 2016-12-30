洪崇晏包圍中正一分局案 台北地院今判拘役55天
2016-12-30 16:06
〔記者張文川／台北報導〕2014年「太陽花學運」退出立法院議場後，台大學生洪崇晏與民眾為抗議警方不核准公投盟的集會路權並強制驅離，「路過」包圍中正一警分局，洪等4人被依違反集會遊行法、侮辱公務員與公署罪嫌起訴；台北地院今宣判，洪崇晏侮辱公署罪判拘役55天、集遊法部份無罪。可上訴。
前年4月11日當晚，逾數百名群眾「路過」中正一分局外，占據公園路和青島西路口形成包圍之勢，高呼「方仰寧下台、歸還路權」等口，群眾與警方發生數波短暫推擠衝突，也有人在分局外牆噴漆寫字、灑冥紙。
洪崇晏等人當時訴求，集會遊行法並未授權警方能夠針對申請路權者設立「黑名單」，要求時任中正一分局長方仰寧出來面對、下台負責，洪被控集遊法「首謀聚不解散」等罪，帶頭號召網友包圍警局。檢方錄影蒐證後移送，北檢去年2月起訴，案經1年10月審理，今天宣判。
北院審理時，洪崇晏答辯說，他當天五點多在中正一前開記者會，主張警方驅離違法，方仰寧應道歉、下台，記者會結束後出借音響設備給台下民眾自發表達意見，他只是在旁協助主持，「群眾非我號召，也不是我能控制」，否認是聚眾首謀。
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