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吸毒男自傷拒就醫 偷走救護車撞3車

2016-12-28  21:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕趙姓男子在家吸毒後拿刀自傷，弟弟打電話向119求救，消防局據報前往，遭趙拒絕還偷走救護車，一路上連撞3部車，北投警方根據定位系統在600公尺外找到車、逮捕藏巷內的趙，在他身上查獲K他命；趙住院3天治療，直到出院完成筆錄，訊後依竊盜、妨害公務和毒品等罪函送。

警方説，消防局勤務中心本週一（26日）早上6點40分據報，表示珠海路一處地下室，有人受傷需要救護，光明分隊駕救護車前往，當2名消防人員尋找受傷男子時，23歲的趙男不但拒絕就醫，還從屋內另處樓梯，跑到1樓將救護車開走。

警方説，趟男沿珠海路逃逸，卻因失控連續撞擊包括賓士、豐田和馬自達在內、停在路邊的3輛轎車後棄車逃逸。

警方據報，尾隨追捕600公尺，在珠海路與中和街口，先找到左邊保險桿、大燈毀損的救護車，又發現趙手臂受傷、情緒不穩地躲在樓梯間，先送醫院救治，直到今天下午出院才製作筆錄。

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  • 趙姓男子吸毒後自傷，涉嫌開走救護車。（記者陳恩惠翻攝）

    趙姓男子吸毒後自傷，涉嫌開走救護車。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 妨害公務 救護車 毒品危害管制條例 竊盜
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標題：吸毒男自傷拒就醫 偷走救護車撞3車


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