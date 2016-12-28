朝不當黨產處理委員會潑糞水 男子被起訴
2016-12-28 10:30
〔記者錢利忠／台北報導〕不當黨產處理委員會今年9月才遭人砸破玻璃大門，10月初又被自稱心靈治療師的男子何蜀光潑糞；他到案後聲稱不滿不當黨產委員會成立的過程及背景，才潑灑糞水洩憤；台北地檢署認為此舉已構成侮辱公署，今天將他起訴。
檢警調查，家住高雄市的63歲男子何蜀光，自稱是心靈治療師，10月2日早上11點，從高雄搭客運北上，住進北市八德路一家旅館，在飯店內將犯案用的糞水裝入2個寶特瓶內。
10月3日早上10點，何男從旅館搭計程車前往位於松江路上的「不當黨產委員會」大樓，到1樓櫃檯要求見不當黨產委員會主委顧立雄，隨即拿出裝有穢物的寶特瓶，但被保全拿走，何男又打開第2瓶寶特瓶，朝黨產會大門及大廳潑灑。
他犯案後一度想逃跑，但被大樓保全人員攔下報警，何男落網後聲稱，犯案動機是不滿該委員會成立的過程及背景，認為委員會成立不合法、不合憲才犯案。
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