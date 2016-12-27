前立委兒開700萬賓士酒駕 紅燈等到睡著險釀禍！

2016-12-27 11:54

〔記者陳薏云／新北報導〕民進黨前立委張清芳兒子闖禍了！新北市35歲男子張定瑋，今凌晨1時許，開著700多萬的賓士CLS63 AMG轎車，經過板橋民族路及區運路口時，疑因酒醉犯睏，居然直接睡著，昂貴的賓士車就在大馬路上滑行，警方獲報到場，先用石塊擋住，最後替張男酒測，竟高達0.67毫克，當場被警方依《公共危險罪》現行犯上銬帶回派出所。

警方表示，張男昨晚與朋友在北市聚餐，因貪杯多喝了點酒，開車準備回到板橋住處時，在民族路口等紅燈，卻不小心睡著，車子仍停留在前進檔，因此車輛開始滑行，民眾見狀立刻報案，因該路段為板橋區重要路段，警方避免發生意外，趕緊用石塊、警車檔住滑行的賓士，通報消防隊後，警消搖了車子10幾分鐘，才終於把人叫醒，經酒測竟高達0.67毫克，當場將他上銬帶回。

張定瑋為民進黨前立委張清芳的兒子，昨駕駛的700多萬的賓士CLS63 AMG轎車，擋風玻璃前還放有一張104年度的立法院停車證，據警方調查，張定瑋是曾任台灣省諮議會議員，其父親張清芳曾代表民主進步黨任職第四屆及第五屆立法委員。

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