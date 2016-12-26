偷過必留「痕跡」！竊賊怪癖或屎尿失禁？

2016-12-26 12:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕偷過必留下「痕跡」！台中市黃姓2度慣竊潛入台中市東區長老教會偷東西，怪異的是，他偷走衣服與筆記本，卻還在辦公室留下屎尿一攤，教會不堪其擾而報警，卻沒想到警方將他帶到第三分局立德派出所偵訊時，他又當場在立德所的戒護區尿尿，留下「一攤黃水」，他拒絕說明到處拉屎放尿的原因，警方懷疑他有特殊怪癖，或緊張而屎尿失禁。

台中市東區教會報案說，1名男子屢次到教會內偷竊，教會本著助人精神，沒有追究之意，但此人卻在偷完東西後，於辦公室內排泄物，讓教會不堪其擾，警方於本月14日下午將黃姓竊嫌（29歲）查緝到案。

黃嫌被逮捕時，身上還穿著教會辦營隊活動的紅色隊服，此隊服是該教會獨有，警方還在黃嫌身上查獲竊自教會的筆記本，有一分證據說一分話，警方認為黃嫌至少潛入教會偷竊2次。

黃嫌被帶到立德所偵訊，警方擔心他再度排泄，先告誡「你要上廁所，要事先講」，不料，員警才轉身處理雜事，一回頭，「悲劇」就發生了，黃嫌在戒護區內尿了一褲子，留下一攤黃色尿液。

黃嫌不是教會的教友，他並未透露到處排泄的動機，不過，他告訴警察，自己很容易緊張，一緊張就想上廁所，警方懷疑他可能有某種奇怪的癖好，或是緊張壓力造成的屎尿失禁，前者是心理問題，後者是身心協調症狀，黃嫌則說，他犯下竊盜案，家人不諒解，他在外流浪數年，沒有衣服穿而動手行竊。

教會向警方表示，為被竊物品價值不高，基於關懷弱勢的立場，黃嫌又值得憐憫，將衣服送給黃嫌穿，不願追究偷竊之責，不過，竊盜是非告訴乃論，警方仍依竊盜罪嫌法辦。