萬金聖誕季出現襲胸狼 警逮1男

2016-12-25 09:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕30歲金姓男子昨天（24日）晚間6時許，利用屏東萬金聖誕季人潮擁擠期間，於萬金聖母聖殿大門，伸手對一名女子襲胸，女子隨後發現狼蹤，並在一名退休警員協助下報警逮人。

屏東縣內埔警分局調查，金姓男子（無前科）利用萬巒鄉萬金村萬金聖母聖殿平安夜活動期間，大量人潮湧入萬金聖母殿大門之際，見一名女子長像清秀，趁人潮擁擠時伸手襲胸，隨即又趁人潮擁擠逃離。

被害女子與友人隨後在萬金大街逛街時發現金姓嫌犯，一行人即將金姓色狼攔住，並大喊：「有色狼，請大家小心！」等語，當時一名黎姓退休警員經過發現，見義勇為幫忙控制嫌犯並協助報案。

內埔警分局立即啟動快打部隊前往，將人帶回偵辦，男子坦承犯行，全案依性騷擾防治法移送地屏東檢署偵辦。