老夫弱妻流落廢棄工寮 埔里公所介入協助
2016-12-23 14:35
〔記者佟振國／南投報導〕老家在花蓮縣的66歲胡姓男子，3個月前帶著31歲患有輕度智能障礙的妻子，從南投縣仁愛鄉清境農場流浪至埔里鎮，住在台14線埔霧公路旁的一處廢棄工寮，過著沒水沒電的生活，靠著做資源回收及鄰近善心民眾不定時接濟勉強度日，最近天氣變冷，民眾希望社福團體或政府單位能夠介入協助，幫他們度過難關。
66歲胡姓男子原本在仁愛鄉清境地區附近的農場打零工，因年邁身體無法負荷，3個月前帶著老婆想到埔里謀生，沒想到半路下起滂沱大雨，行經台14線埔霧公路指標66公里處時，發現路旁有間廢棄的工寮，前往避雨也就此定居下來。
還好地主發現後沒有趕人，夫妻靠著資源回收勉強度日，有時附近善心民眾會接濟食物，但工寮裡沒水沒電，入冬後天氣漸漸轉冷，連燒熱水洗澡的鍋子也被人拿走了，只能洗冷水澡，處境堪憐，民眾希望政府單位或社福團體能伸援手，埔里公所社會課今日下午獲報後，已介入調查處理。
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