被指在W毒趴現場 這位民代跳出來說明...
2016-12-23 10:11
〔即時新聞／綜合報導〕W飯店開趴發生小模暴斃命案，至今還在調查，日前傳出開趴當天還有地方民代在場，被指當天在場的桃園市議員王浩宇，則在臉書澄清。
王浩宇表示，有人向媒體爆料，土豪哥在W Hotel開趴現場有民代參與，那個民代就是他，所以他才要打永平轉移話題，不過，他查了事發時間，「小模被送醫的那天我在菲律賓」。
王浩宇解釋，過去因為工作的關係，他確實常去W Hotel用餐、健身，但那已經是幾年前的事，「當選議員後我一次都沒去過」。
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