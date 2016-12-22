各國紛傳比特幣遭盜領案例 台灣偵破首案

國內代理銷售比特幣的泓科科技公司，今年7月遭駭客入侵，該公司存放於電子錢包中，市價超過5千萬元的2400枚比特幣，被駭客轉移到海外。（路透）

2016-12-22 22:36

〔記者錢利忠／台北報導〕國內代理銷售比特幣的泓科科技公司，今年7月遭駭客入侵，該公司存放於電子錢包中，市價超過5千萬元的2400枚比特幣，被駭客轉移到海外；台北地檢署查出，此案疑似是中部某公司黃姓及林姓資訊人員結合跨國駭客集團所為，今天指揮調查局新北市調查處，兵分2路搜索黃、林2人住處，全案朝妨害電腦使用罪方向偵辦。

檢調調查，此案是駭客透過「洋蔥網路」手法，今年7月經由烏克蘭、美國、法國、紐西蘭、匈牙利等10餘個國家，發動境外攻擊，成功竊取該公司員工的帳號及密碼，登入該公司網站後，將公司名下的比特幣轉至國外。

近期世界各國陸續發生多起駭客盜領比特幣案例，迄今尚無任何國家有偵破案例，此案經啟動數位蒐證機制，得以完整保存數位證據，此案也是繼一銀ATM遭駭客盜領案後，再次偵破駭客金融犯罪案例。

檢調調查，誕生於98年的比特幣，是全球通用的加密網際網路虛擬貨幣，不必透過銀行交易，有些國家承認其合法性，有些國家則不承認，在台灣比特幣屬於一般商品，不被視為有效貨幣；前年8月泓科科技代理銷售比特幣商品，在比特幣交易市場中，現值每1枚約可兌換2萬1000元。

檢調查出，今年7月，具有資訊專業背景的黃、林2人，疑似透過寄送電子郵件的方式，駭入泓科公司員工的帳號及密碼，更改入侵竊取該公司電子錢包內的比特幣，將2400枚比特幣移轉至海外的電子錢包帳戶。

近年來，包括香港黃姓富商在台遭綁架案、第一銀行被跨國駭客集團盜領案等數件矚目案件，均傳出歹徒試圖利用比特幣等方式銷贓洗錢，因比特幣不會留下任何交易資料，贓款一旦經由比特幣的方式洗出海外，恐難以追贓。