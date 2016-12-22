遭爆盜圖 「灣生回家」作者田中實加：惡意中傷

2016-12-22 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》紀錄片監製、作者田中實加（陳宣儒）遭網友踢爆四處盜圖、修圖，偽裝成自己的創作，田中實加則回應表示「是練習時的臨摹」，並認為是有心人惡意中傷。

網友SHINICHI CHEN18日在臉書上張貼標題為「灣生回家作者田中實加所謂『賣畫籌錢』的騙術大公開」的文章，踢爆田中實加「為籌錢拍灣生回家，不惜賣自己的畫」是一場大騙局。

文中舉出多張比對圖，質疑田中實加將國外畫家的原圖經過裁切、水平翻轉、調色後，打上落款，謊稱是自己的作品，例如一幅兩匹馬的畫作，田中實加接受周刊專訪時說是灣生清水奶奶飼養的馬，卻被發現原作者是美國畫家。部份畫作甚至被發現留有未裁切乾淨的原畫家簽名。

田中實加今（22日）凌晨在爆料文底下回應表示「畫是我的畫、馬是練習時老師給的臨摹⋯，學過水墨畫的人都知老師會拿畫讓學生臨著畫」並表示可以帶著發文者去找畫的買主證實。但部分網友仍質疑作品巧合太多、為何要翻轉調色、為何有原作者簽名等問題。

田中實加則在個人臉書上回應表示，當初變賣房子籌措紀錄片資金，能賣的都賣了，後來募款時拿練習時的畫作當作禮物贈送給贊助者，如今卻成有心人攻擊的理由。