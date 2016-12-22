學以致用？3C賣場離職員工專偷電腦物品

2016-12-22 13:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉文峰國小於12月初，遭竊賊潛入，短少13台iPad，警方偵辦，循線於今天前往桃園市將有毒品通緝的41歲江姓男子拘捕到案；警方調查，江男曾在連鎖3C賣場工作，熟悉電腦相關知識，「學以致用」，專門偷竊相關物品轉賣換現，供吸毒開銷。

文峰國小電腦教室，於3日深夜遭竊賊潛入，校方清點，短少13台iPad，使得學童上資訊課時根本沒有平板好用。苗栗警分局受理，追查竊賊行蹤，發現歹徒是破壞2樓窗型冷氣旁的珍珠板後，利用梯子爬進電腦教室行竊。

警方追查，發現有毒品、竊盜前科，且有毒品通緝的江男，涉有重嫌，今天清晨北上桃園市中壢區逮人，並當場查扣1台iPad。

江男辯稱，他僅竊取11台iPad，其中9台已透過網路販售出去，1台與藥頭換毒品，留1台在身邊使用。警訊後，依竊盜罪嫌將他送辦。