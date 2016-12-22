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毒趴現場煙霧瀰漫 燻爆W飯店空氣清淨機

2016-12-22  13:51

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店毒趴造成小模猝死一案目前仍在調查中，不僅相關話題持續延燒，後續消息也不斷流出。有媒體爆出，W飯店員工透露，猝死的郭姓小模於毒趴當天曾要求飯店員工提供空氣清淨機，不料房內煙霧瀰漫，空氣清淨機短短幾個小時就故障。

據《鏡傳媒》報導，透過監視器畫面可以看到，郭姓小模進房間以前，在房門打開時就做出揮手搧動的動作，疑似是被房間內飄出的煙霧等嗆到，進房後更是不堪各式煙霧飄散，因此致電請飯店人員提供空氣清淨機，不過，空氣清淨機在兩三個小時以後又從房內被推出來，研判應是被燻爆的。

對此，順發3C家電達人褚雋鵬表示，空氣清淨機故障可能是由於空氣中粉塵過多，導致濾網堵塞，也有可能是機器過度運轉後過熱而自動斷電。

《鏡傳媒》指出，W飯店當天共有3個房間在辦毒趴，但是飯店業者完全沒有通報警方，對於郭姓小模猝死以後的相關調查也十分不配合，強勢的作風讓辦案員警束手無策，只能加強臨檢的警力。

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  • 媒體報導有W飯店員工透露，送進房間的空氣清淨機不敵房內的煙霧，幾小時就掛點。（示意圖，與新聞內文人物無關，法新社資料照）

    媒體報導有W飯店員工透露，送進房間的空氣清淨機不敵房內的煙霧，幾小時就掛點。（示意圖，與新聞內文人物無關，法新社資料照）

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標題：毒趴現場煙霧瀰漫 燻爆W飯店空氣清淨機


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