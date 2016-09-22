鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
2016-09-22 01:24
建國市場驚傳火驚，上百攤位付之一炬。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山建國市場今晚11時30分驚傳火警，由於火勢一發不可收拾，上百攤位陷入火海。
區長劉勝元與鳳山警分局長趙瑞華坐鎮指揮，由於現場有瓦斯桶等物，恐有爆炸之虞，情況一度危急，所幸消防隊拉起水線，及時撲滅火勢。
不過過程中一度復燃，所幸火勢已控制，目前由消防局火調科進行火場調查，以釐清起火原因。
住在市場後方的劉先生目擊火災發生的經過，他表示自己就住在市場後方，在家中聞到濃煙味道，並聽聞多次爆炸聲，「劈哩啪啦」爆炸之後，附近就「黑掉」停電了，懷疑是電線走火，所幸無人傷亡，是不幸中的大幸。
（9月22日 01:10更新）
現場大火畫面
火勢一度復燃
附近住戶說法
現場灌救畫面（民眾提供）
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